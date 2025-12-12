сегодня в 22:19

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ ведут активное наступление на направлениях Покровска и Мирнограда, а также в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Согласно сообщениям военных источников, российские силы днем и ночью ведут бои по уничтожению пехоты и техники противника, а операторы ударных беспилотников наносят точные удары по целям.

На опубликованных видео, как утверждается, запечатлены фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, уничтожение военной техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи за 12 декабря.

Сообщается, что Мирноград находится в оперативном окружении.

Ранее российская армия освободила Северск.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.