Россиянам объяснили, чего будет стоит договор с Зеленским

После встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп провел консультации в расширенном формате с ним и приехавшими в Вашингтон европейскими лидерами. Их итоги оценил экс-офицер армии США Станислав Крапивник, пишет «Царьград» .

Перед переговорами президент США заявил, что обсуждаться будут «гарантии безопасности» по Украине, не указав конкретно, о чем может идти речь. Также Трамп упомянул «возможный обмен территориями».

«Было слегка удивительно то, что Трампа не переманили на „перемирие и только потом разговор о мире“. Он так и остался на своих позициях, на которые Владимир Владимирович его втянул. Вначале переговоры и мир, и никакого перемирия. Это большой плюс», — считает Крапивник.

Что касается возможной встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, то, по мнению экс-офицера армии США, если это будет не подписание Киевом капитуляции, то это будет огромная ошибка со стороны Москвы.

«Сейчас Россия стоит на очень правильной позиции, что в Киеве сейчас диктатура, которая не имеет никакого права ничего подписывать. Поэтому любые подписанные договоренности Украина и Запад могут потом оспорить и начать конфликт заново», — добавил эксперт.