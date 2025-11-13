Россия за год передала Украине более 9 тыс. тел бойцов ВСУ
Россия в этом году передала украинской стороне свыше 9 тыс. тел боевиков Вооруженных сил Украины, а взамен получила 143 тела павших бойцов ВС России, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
«Российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов», — отметил он.
Ранее элитные украинские морпехи сдались в плен под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в ДНР.
