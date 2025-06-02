Россия в одностороннем порядке передаст 6000 замороженных тел бойцов ВСУ

Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военнослужащих ВСУ, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский. Он добавил, что Киев и Москва также договорились провести самый масштабный обмен пленными, сообщает ТАСС .

По словам Мединского, РФ и Украина обменяются больными и тяжелоранеными бойцами по формуле «всех на всех». Чтобы процесс обмена тяжелоранеными проходил без политических решений, обе страны создадут специальную комиссию.

Ранее глава украинской переговорной делегации в Стамбуле и министр обороны Рустем Умеров утверждал, что Москва и Киев договорились об обмене телами погибших военных по формуле «6000 на 6000». Глава Минобороны страны также сообщал, что на переговорах российская и украинская делегации согласились провести обмен всеми тяжелобольными пленными и лицами до 25 лет.

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня в Стамбуле. В украинской делегации заявляли, что пригласили коллег из Москвы провести новую встречу до конца июня.