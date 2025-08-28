Россия развернула сеть стартовых площадок для беспилотников-камикадзе «Герань-2»

Франция утверждает, что Россия создала целую сеть стартовых позиций для дронов-камикадзе «Герань-2». Французские военные сообщают, что зафиксировали не менее 11 мест, предназначенных для масштабных запусков этих беспилотников. Предполагается, что большая часть этих объектов находится вблизи границы с Украиной, пишет Telegram-канал «Военная хроника» .

Ключевым объектом в приграничной зоне считается база дронов, расположенная неподалеку от деревни Цимбулова в Орловской области, примерно в 170 километрах от украинской границы. Сообщается, что там уже оборудовано восемь наземных пусковых установок, а также дорога протяженностью 2,8 километра, используемая в качестве временной взлетно-посадочной полосы для запуска дронов с автомобилей.

Стоит отметить, что при текущих объемах производства «Гераней» подобные площадки могут возникать не только на специально подготовленных аэродромах, но и на заброшенных взлетно-посадочных полосах неиспользуемых гражданских аэропортов, расположенных вдоль границы.

Для применения дронов не требуются длинные взлетно-посадочные полосы и сложная инфраструктура. Однако старые аэродромы обеспечивают главное — удобные подъездные пути, логистику и возможность быстрого подключения коммуникаций. В приграничной зоне таких объектов достаточно много, и при необходимости их можно легко переоборудовать в стартовые станции.