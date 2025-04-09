Росавиация ввела ограничения на полеты в ночь на 9 апреля
Пять аэропортов юга России временно прекратили работу
Аэропорты Владикавказа и Грозного присоединились к трём другим региональным воздушным гаваням, временно прекратившим приём и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.
Ограничения в столицах Северной Осетии и Чечни вступили в силу в 1:53 и длятся несколько часов.
Ранее вечером 8 апреля приостановили работу аэропорты Ульяновска, Саратова, Волгограда.
Ожидается, что информация о возобновлении нормальной работы аэропортов будет опубликована в течение дня.
Ночью на среду беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую и Ростовскую области, Кубань.