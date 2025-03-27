«Рой дронов»: ВСУ испытали на себе новую тактику российской армии

Российские силы изменили способ применения ударных беспилотников, используя тактику роя, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Российские силы выпускают рой дронов на один объект, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны, сказано в публикации.

Дроны перед поражением объекта меняют высоту, это делает их неуязвимыми для ПВО.

Россия построила три полигона для запуска ударных беспилотников, это изменит картину воздушных атак, указано в статье.

Ранее новые беспилотные системы с искусственным интеллектом испытали в Северной Корее.