Северная Корея нарастит мощности производства дронов

ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новых беспилотников
Политика

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В Северной Корее прошли испытания новых беспилотных систем, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает RT со ссылкой на ЦТАК.

Испытания провели новые виды разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, указано в сообщении северокорейского агентства.

В беспилотные системы внедрены новые технологии искусственного интеллекта, подчеркивается в публикации.

Ким Чен Ын согласовал предложение об увеличении объемов производства беспилотных устройств.

Ранее северокорейский лидер призвал укрепить ядерные силы республики из-за нестабильности мировой ситуации.