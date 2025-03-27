Северная Корея нарастит мощности производства дронов
ЦТАК: Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новых беспилотников
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В Северной Корее прошли испытания новых беспилотных систем, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает RT со ссылкой на ЦТАК.
Испытания провели новые виды разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, указано в сообщении северокорейского агентства.
В беспилотные системы внедрены новые технологии искусственного интеллекта, подчеркивается в публикации.
Ким Чен Ын согласовал предложение об увеличении объемов производства беспилотных устройств.
Ранее северокорейский лидер призвал укрепить ядерные силы республики из-за нестабильности мировой ситуации.