сегодня в 10:40

Рогозин: удары по мирным жителям РФ входят в программу подготовки «Птах Мадьяра»

Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о полученных от пленных украинцев сведениях, что удары по мирным жителям в Брянской, Курской и Белгородской областях включены в обязательную программу подготовки пилотов «Птах Мадьяра».

«Их этому учат, без убийства мирных зачет не поставят», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе был ранен 21 мирный житель.

Две девушки из Белгорода находятся в тяжелом состоянии. Они пострадали во время атаки дрона на остановку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.