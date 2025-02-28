Рогов: ВС РФ выбили подразделения ВСУ из села Привольное
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Российские войска выбили ВСУ из села Привольное у Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает ТАСС.
В данный момент ВС РФ проводят зачистку населенного пункта.
Привольное находится у административной границы ДНР и Запорожской области.
Таким образом, российские войска стали ближе к административной границе Запорожской области.
Ранее Рогов сообщил, что Киев готовит провокацию в Запорожской области. По его словам, в Каменское перебрасывают большое количество представителей ГУР.