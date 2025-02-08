Рогов: Украинские спецслужбы используют «втемную» гуманитарные грузы

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предупредил российских волонтеров о заминированных украинскими спецслужбами FPV-очках, пишет РИА Новости .

«Поступила информация от военнослужащих с фронта о случаях появления под видом гуманитарной помощи заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra», — сказал политик в беседе с агентством.

По его словам, операцию организовали украинские спецслужбы, которые используют волонтеров «в темную».

В устройства вмонтированы самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков, уточнил Рогов.

Он добавил, что правоохранители уже расследуют дело.

Ранее в Подмосковье диверсант признался в совершенных против государства преступлениях.