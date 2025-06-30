Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области, сообщает РИА Новости .

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — отметил Рогов.

Сейчас в населенном пункте идет зачистка. Дачное находится на границе Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Рядом также находятся села Ялта, Новоукраинка и Запорожье, которые также освободили от украинских формирований.

Ранее российские подразделения значительно укрепили свои позиции в Сумской области, установив контроль над половиной села Юнаковка. Одновременно с этим зафиксировано продвижение российских войск в Днепропетровском направлении, что создает угрозу охвата украинской группировки.