Рогов предупредил жителей Запорожья об облаве со стороны Украины

Сотрудники ТЦК (украинский военкомат — ред.) и полиция готовят облаву в Запорожье, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Замечено не менее трех микроавтобусов, в каждом из них по три карателя», — сообщил Рогов.

По его данным, в каждом микроавтобусе марки Volkswagen находятся два сотрудника ТЦК Украины и местный полицейский. Облава готовится в Хортицком районе Запорожья и в 16-м микрорайоне.

Ранее сообщалось, что жители Украины придумывают все новые и новые способы, как покинуть страну, чтобы не попасть в зону боевых действий. За то, чтобы не попасть под мобилизацию, они платят от 5 до 22 тысяч долларов.