сегодня в 23:46

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

По его информации, боевик, действовавший под позывным «Рабат», был причастен к совершению военных преступлений в отношении мирных жителей России, в том числе проживающих на территории Курской области.

«Подробности и обстоятельства уточняются», — добавил Рогов.

Ранее российские военные нанесли удар по крупному центру подготовки иностранных наемников ВСУ, расположенному под Одессой.