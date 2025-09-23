сегодня в 14:01

Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия по Украине за атаку ВСУ по Крыму

Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли массированный удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса ВСУ после атаки киевского режима по Крыму, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической атаки.

Также групповой удар был нанесен по местам хранение беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области. С него запускали дроны, которые атаковали гражданскую инфраструктуру Крымского полуострова.

Кроме того, удару подверглись производственные цеха предприятия «Мотор Сич» ВПК Украины, где собирались ударные БПЛА для атак на Россию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ напали на поселок городского типа Форос. В результате атаки три человека погибли, еще 16 были ранены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. После удара БПЛА сильно повреждена школа. По факту атаки ВСУ возбуждено уголовное дело.