Рогов: бои в Курахово перешли в промзону
Российские военные заняли всю жилую застройку Курахово
Фото - © РИА Новости
Российские военные заняли всю жилую застройку Курахово в ДНР и перенесли бои в промышленную зону, сообщил сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Сейчас основные бои идут в промзоне, где находится крупный трубный завод и ТЭС. Жилая застройка города освобождена», — сказал политик в беседе с РИА Новости.
Российские войска также продвигаются вдоль южных и юго-западных окраин города на запад, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об освобождении центра Курахово.