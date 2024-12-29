Рогов: бои в Курахово перешли в промзону

Российские военные заняли всю жилую застройку Курахово в ДНР и перенесли бои в промышленную зону, сообщил сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сейчас основные бои идут в промзоне, где находится крупный трубный завод и ТЭС. Жилая застройка города освобождена», — сказал политик в беседе с РИА Новости.

Российские войска также продвигаются вдоль южных и юго-западных окраин города на запад, добавил Рогов.

Ранее сообщалось об освобождении центра Курахово.