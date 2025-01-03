Рогов: авиационно-ракетная и бомбовая опасность объявлены в Запорожской области

Авиационно-ракетная и бомбовая опасность объявлены в части Запорожской области, которая находится под контролем России. В небе украинские самолеты, сообщает в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.