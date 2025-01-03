Рогов: авиационно-ракетная и бомбовая опасность объявлены в Запорожской области
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Авиационно-ракетная и бомбовая опасность объявлены в части Запорожской области, которая находится под контролем России. В небе украинские самолеты, сообщает в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
ВСУ подняли в воздух авиацию, которая стреляет ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Опасность есть для жителей Черниговки, Приморска, Токмака, Куйбышево и Бердянска.
Помимо этого, нужно проявлять бдительность жителям юго-запада Донецкой Народной Республики и Геническа Херсонской области.
Ранее в Запорожской области убили агента ГУР Украины. Он готовил террористический акт.