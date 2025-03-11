Рогов: атака дронов на Москву велась как минимум из трех областей Украины

Глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что массированная атака беспилотников ВСУ на столицу велась как минимум из трех украинских областей.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин заявил, что в столичном регионе была отбита самая массированная атака дронов противника на мегаполис.

«Согласно полученной оперативной информации, запускались дроны группами по 6-12 штук как минимум с трех пока еще подконтрольных режиму Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ред.) областей», — отметил Рогов в комментарии для РИА Новости.

Он добавил, что речь идет о Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Собеседник уточнил, что российскую столицу украинцы атаковали различными видами ударных БПЛА. ВСУ планировали перегрузить ПВО страны, но военные отработали на высшем уровне.