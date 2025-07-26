Рядом с Первомайским в Северной Осетии уничтожили 4 беспилотника ВСУ
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Рядом с селом Первомайское в Республике Северная Осетия — Алания уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Никто не пострадал, разрушения отсутствуют, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.
В 13:39 на территории республики сняли режим опасности БПЛА.
Меняйло призвал жителей региона не снимать фото, видео пролетающих беспилотников, не выкладывать их в интернет. Оперштаб работает дальше.
Ранее в аэропорту Владикавказа вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.