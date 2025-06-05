Рябков: РФ восстановит самолеты, поврежденные из-за ударов ВСУ по аэродромам

сегодня в 08:09

Российские самолеты, которые были повреждены в результате ударов ВСУ по аэродромам РФ 1 июня, не были уничтожены. Они подлежат восстановлению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС .

Техника была повреждена, но ее можно отремонтировать. На стратегические возможности России удары ВСУ не повлияют.

Рябком также отметил, что поврежденные единицы техники «покрывается теми или иными соглашениями». Замминистра добавил, что все заявления Киева о результатах атаки по российским аэродромам несостоятельны.

«И близко нет ничего подобного, — подчеркнул Рябков.

Он призвал доверять в этих вопросах сообщениям Минобороны РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что Украина не сообщала США о намерениях наносить удары по аэродромам РФ.