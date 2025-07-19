РИА Новости: ВСУ понесли огромные потери в боях за Кондратовку
Вооруженные силы Украины понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, сообщает РИА Новости.
По словам источника в силовых структурах, ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка.
«Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — отметил он.
Ранее сообщалось, что под Сумами идет ожесточенное противостояние — создание буферной зоны у границы с Украиной критически важно для безопасности. Хотя продвижение российской армии было успешным, сейчас ситуация осложнилась.