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РИА Новости: ВСУ понесли огромные потери в боях за Кондратовку

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, сообщает РИА Новости .

По словам источника в силовых структурах, ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка.

«Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте», — отметил он.

Ранее сообщалось, что под Сумами идет ожесточенное противостояние — создание буферной зоны у границы с Украиной критически важно для безопасности. Хотя продвижение российской армии было успешным, сейчас ситуация осложнилась.