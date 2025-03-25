Корреспондент РИА Новости продемонстрировал кадры из приграничного села Свердликово в Курской области. По его словам, населенный пункт усыпан боеприпасами стран НАТО.

Он прошелся по улицам села. На видео показаны разрушенные дома. По словам корреспондента, на окраине населенного пункта он не увидел ни одной уцелевшей постройки.

В кадр попали и погибшие животные, например, коровы. Некоторым удалось выжить, но они находятся на грани истощения.

Кроме того, на видео показаны боеприпасы НАТО, которые лежат прямо посреди улицы: и на дороге, и в траве. Помимо прочего, в селе остается большое количество брошенных ВСУ неиспользованных артснарядов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ, убегая из Курской области, разрушают все вокруг. Они целенаправленно уничтожают культурное наследие, а также объекты промышленности и энергетики.