Режим ЧС ввели в Саранске из-за атаки украинских дронов

Украинские беспилотники утром 7 мая атаковали Мордовию. В Саранске введен режим ЧС: все занятия в школах и институтах отменены, возможны ограничения мобильной связи, сообщает «Царьград» .

Над территорией Саранска утром была объявлена беспилотная опасность. Об этом заявлял глава Мордовии Артем Здунов.

В городе работают экстренные службы. Между тем местные паблики пишут, что в Саранске были слышны взрывы, затем прозвучала сирена. В одном из промрайонов произошел пожар.

Некоторые жители сообщают, что у них пропал интернет. Власти Мордовии объявили о возможных ограничениях мобильной связи в связи с угрозой атаки БПЛА. Голосовая связь все еще доступна.

В 10:00 власти республики также объявили о введении режима ЧС в Саранске. В городе отменены все занятия в детских садах, школах и вузах. В случае ЧП можно звонить по номеру 112.