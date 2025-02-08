Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону, где повреждены дома после атаки БПЛА

Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоэтажек, которые были повреждены во время удара БПЛА ВСУ этой ночью, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.