Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону, где повреждены дома после атаки БПЛА
Фото - © Telegram-канал SHOT
Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону приняли решение ввести режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоэтажек, которые были повреждены во время удара БПЛА ВСУ этой ночью, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В данный момент сотрудники Следкома закончили работать на месте ЧП, коммунальщики начинают ремонтные работы.
Сотрудники аварийных служб организовали проверку труб и газового оборудования в квартирах. «Голубое топливо» подают в соответствии со стандартным графиком.
Администрация Первомайского района начала поквартирный обход. Создан оперштаб по приему заявлений от жителей, работает комиссия по оценке материального ущерба. Пострадавшим жителям города окажут помощь.
Ранее появилось видео последствий падения беспилотников на дома в Ростове-на-Дону.