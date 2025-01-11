Режим ЧС ввели в Котовске Тамбовской области после атаки ВСУ

В ночь на 11 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области, в итоге местные власти ввели режим ЧС в регионе, об этом говорится на официальном сайте правительства региона .

«В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб. Семь человек пострадали», — говорится в сообщении правительства Тамбовской области.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что лично посетил места атак ВСУ. Он сообщил, что всем семерым пострадавшим оказана медицинская помощь, но ни в одном из случаев не потребовалась госпитализация.

По словам Первышова, ситуация находится на контроле. Компетентные специалисты по поручению врио главы Тамбовской области проведут поквартирный обход и выяснят, нужна ли кому-то из граждан помощь в связи с атакой ВСУ.