Reuters: советники Трампа одобрили создание демилитаризованной зоны на Украине

сегодня в 18:26

Большинство высокопоставленных советников избранного президента США Дональда Трампа выступают за создание демилитаризованной зоны на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По их мнению, благодаря такому решению Киеву будут предоставлены материальные гарантии безопасности. Отмечается, что зона будет патрулироваться войсками европейских стран.

Советники республиканца в целом выступают за «заморозку» нынешней линии фронта. При этом они уверены, что надо исключить возможность членства Украины в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для России неприемлемы варианты «заморозки» украинского конфликта. По его словам, для Москвы важно достичь целей спецоперации.