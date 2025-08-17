Ребенок ранен при атаке ВСУ дронами Белгородской области

сегодня в 16:17

В поселке Пролетарский Белгородской области при атаке ВСУ беспилотниками был ранен 12-летний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги», — добавил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, медики скорой помощи везут пострадавшего в детскую областную клиническую больницу.

Как уточнил Гладков, на месте атаки беспилотников были повреждены пять транспортных средств.

Ранее глава региона заявил, что противник продолжает с помощью БПЛА обстреливать территорию области. В результате новых атак в двух муниципалитетах ранены два человека, в том числе боец подразделения «Орлан».