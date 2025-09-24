Ребенок погиб при атаке украинских БПЛА на Новороссийск

При атаке вражеских беспилотников на Новороссийск погиб ребенок. Жители публикуют видеозаписи поврежденных квартир и других последствий агрессии Украины, сообщает SHOT .

Одна из женщин рассказала, что ее жилье полностью в осколках после удара ВСУ по центру города. Пострадали стены и балкон. На опубликованных кадрах видна разруха в квартире.

Повреждения получили не только жилые дома, но и гостиница «Новороссийск», офис Каспийского трубопроводного консорциума. Два сотрудника компании получили ранения.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края подтвердила, что в Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ есть пострадавшие и погибшие. Загорелась крыша в многоквартирном доме. Прокуратура следит за тем, чтобы права россиян соблюдались. Также ведомство контролирует процесс оказания им помощи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.