Прокуратура Кубани отчиталась о раненых и погибших при ударе по Новороссийску

сегодня в 14:49

Пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края подтвердила, что в Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ есть пострадавшие и погибшие. Загорелась крыша в многоквартирном доме.

Прокуратура следит за тем, чтобы права россиян соблюдались. Также ведомство контролирует процесс оказания им помощи.

За происходящим лично следит прокурор Новороссийска Алексей Грудин. Он находится на месте происшествия.

Ранее пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума заявила, что из-за массированной атаки БПЛА ВСУ по Новороссийску пострадал офис компании «КТК-Р». Его работу приостановили. Сообщалось о двух раненных работниках компании, их отвезли в больницу.

