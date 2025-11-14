Развожаев сообщил об отсутствии повреждений инфраструктуры при атаке ВСУ
В Севастополе силы ПВО уничтожили семь дронов при отражении атаки ВСУ
Севастополь вновь подвергся воздушной атаке, которую успешно отразили российские военные.
Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей. Громкие звуки, слышные в городе, были связаны с работой систем ПВО.
По предварительным данным, объекты городской инфраструктуры не пострадали. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не вести съемку работы противовоздушной обороны.
Ранее дроны ВСУ атаковали Новороссийск.
