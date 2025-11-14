Развожаев сообщил об отсутствии повреждений инфраструктуры при атаке ВСУ

В Севастополе силы ПВО уничтожили семь дронов при отражении атаки ВСУ

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей. Громкие звуки, слышные в городе, были связаны с работой систем ПВО.

По предварительным данным, объекты городской инфраструктуры не пострадали. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не вести съемку работы противовоздушной обороны.

Ранее дроны ВСУ атаковали Новороссийск.

