Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие существенно продвинулись на запад вблизи освобожденного населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС .

«Российские войска продвинулись западнее Времевки в сторону села Новоселка, общая площадь освобожденной территории составляет порядка 9 кв. км», — сообщил Рогов.

Наступление развивается в направлении населенного пункта Новоселка, расположенного на стыке трех регионов — Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей. При этом Рогов уточнил, что в настоящий момент село все еще находится под военным контролем украинских вооруженных формирований.

Во второй половине января 2025 года Рогов сообщил, что российские военные сумели выбить Вооруженные силы Украины из населенного пункта Времевка.