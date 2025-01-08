Разведывательный БПЛА США Global Hawk летает рядом с Ленинградской областью

Разведывательный беспилотник США Global Hawk летает рядом с Ленинградской и Псковской областями. Об этом сообщает SHOT .

Иностранный беспилотник с позывным FORTE12 летает над Эстонией. Он движется по маршруту от поселка Канепи, расположенного в 50 километрах от Псковской области до населенного пункта Кивиылы, находящегося в 54 км от Ленинградской области. Общая протяженность пути Global Hawk составляет 151 км вдоль границы РФ.

Не исключено, что беспилотник собирает информацию для ВСУ. Global Hawk запустили с военной базы НАТО Сигонелла на территории Сицилии.

Ранее беспилотник Global Hawk рядом с границами России замечали 24 декабря 2024 года. Подобные БПЛА несколько раз проводили разведку перед тем, как ВСУ наносили массированный удар по территории РФ.