Беспилотник США приблизился к границе с Россией

Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в пролетел над семью странами и приблизился к границе с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Такие беспилотники не раз вели разведку перед массированными ударами по РФ, в том числе с использованием ATACMS.

Американский шпионский беспилотник летал над Польшей и Литвой.

Беспилотник начал свой путь в Сицилии. Его миссия длилась более 17 часов. Беспилотник собирает данные и передает их в режиме реального времени.

За прошедшую неделю киевский режим совершил 112 террористических атак на мирных жителей и инфраструктуру Донецкой Народной Республики, но «Купол Донбасса» помешал ВСУ реализовать кровавый план.