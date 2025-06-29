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Разведчики с помощью FPV-дрона подорвали опорный пункт ВСУ в Сумской области

Разведчики 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса подорвали с помощью FPV-дрона опорный пункт Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщает РИА Новости .

По словам разведчика с позывным «Комар», операторы выявили опорный пункт неприятеля и блиндаж в лесопосадке недалеко от города Сумы.

«Оператор FPV-дрона, мастерски маневрируя между деревьями, подлетел ко входу в расположение», — отметил он.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сказал, что за последнюю неделю российские подразделения укрепили свои позиции в Сумской области. Они смогли установить контроль над половиной села Юнаковка.