Разрушенные дома и следы стрельбы: военкор показал видео с улиц Суджи

Военкор Коц показал видео с улиц освобожденной от ВСУ Суджи под Куском

Военкор Александр Коц разместил в своем Telegram-канале видеоролик, снятый на улицах освобожденной Суджи.

Ранее ВС РФ полностью освободили населенный пункт Суджа в Курской области. Бойцы ВСУ бежали из города, многие погибли или были ранены.

На видео показан проход российский бойцов по городу. Видны разрушенные дома, магазины, поваленные деревья, замусоренные дворы, выбитые окна, ворота со следами стрельбы, оборванные провода и т. д.

Коц уточнил, что суджанцы присылают ему много адресов с просьбой проверить их, но он физически не может обойти все.