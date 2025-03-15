Разрушенную «Пятерочку» в Судже могут сохранить

Разрушенный магазин «Пятерочка» в Судже Курской области могут сохранить в качестве напоминания, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной „Пятерочку“, — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам совещания о восстановлении объектов, разрушенных ВСУ.

В компании X5 Retail, которой принадлежит сеть «Пятерочка», не смогли дать конкретный ответ о судьбе здания.

Ранее сообщалось об освобождении города Суджи от украинской армии. Сейчас там идет разминирование территории. В город пока не пускают жителей из-за воздушной опасности и вероятности обстрелов.