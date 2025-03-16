Раскрыты планы ВС РФ в Купянске в Харьковской области
Ганчев: ВС РФ планируют взять в клещи Купянск в Харьковской области
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Российские войска увеличивают зону контроля на правом берегу реки Оскол. Также они идут дальше на восток на левом берегу, цель — взять Купянск в Харьковской области в Клещи, рассказал ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
До Купянска ВС РФ осталось дойти примерно семь километров. Судя по действиям российских войск рядом с городом, они попытаются взять населенный пункт в окружение, считает Ганчев.
Глава Харьковской ВГА добавил, что затем населенный пункт освободят от ВСУ.
Ранее Ганчев говорил, что ВС РФ приближаются к Купянску с разных направлений.