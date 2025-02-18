Ганчев: ВС РФ приближаются к Купянску в Харьковской области

Российская армия близка к окружению Купянска в Харьковской области

Российская армия близка к окружению Купянска, приближаясь к городу с разных направлений, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мы постепенно приближаемся к Купянску с разных сторон… Здесь ситуация для укровояк в скором времени может обернуться окружение», — сказал Ганчев.

Он уточнил, что российская армия оказывает постоянное давление на врага.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают жилые дома в Купянске, чтобы вынудить гражданское население покинуть город.