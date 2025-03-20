Раскрыто, какими дронами ВСУ атаковали Энгельс

ВСУ наносили удары по Энгельсу в Саратовской области БПЛА PD-2 и «Лютый»

Украинские солдаты наносили удары по Энгельсу в Саратовской области с помощью БПЛА PD-2 и «Лютый». Помимо этого, они использовали дроны неизвестных типов кустарной сборки, сообщает SHOT .

Беспилотники по Энгельсу запускали из пяти украинских регионов. БПЛА оборудовали кумулятивными бомбами КЗ-6. Их вес составлял примерно пять килограмм.

БПЛА летели из Полтавской, Черкасской, Житомирской, Днепропетровской, Сумской областей. Беспилотники передвигались на низкой высоте большими «стаями», в каждой из которых находилось по 10-15 единиц.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сказал, что после атаки украинских беспилотников произошло возгорание на аэродроме в Энгельсе.