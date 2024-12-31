Раскрыта причина, почему Греция не может передать ВСУ оружие без согласия РФ

Посол РФ Маслов: Греция не может передать оружие ВСУ без согласия Москвы

Греция не в праве отправлять произведенное Россией оружие ВСУ без письменного разрешения Москвы. Об этом посол РФ в Греции Андрей Маслов рассказал в интервью греческому СМИ Militaire, сообщает ТАСС .

Москва и Афины в 1995 и 2013 году заключили два договора между властями о сотрудничестве в военно-технической сфере. Передавать оружие, созданное Россией, страна может только при наличии письменного согласия Кремля. Это международно-правовое обязательство.

Греция на протяжении длительного времени улучшала свою обороноспособность с помощью российского оружия.

Преимущественно Афины покупали зенитные системы.

Ранее Маслов говорил, что Греция теряет по 1 млрд евро из-за падения турпотока из РФ.