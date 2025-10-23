Расчеты дронов ВС РФ уничтожили силы ВСУ на красноармейском направлении

сегодня в 14:44

На красноармейском направлении СВО ударные беспилотники группировки войск «Центр» ночью 23 октября ликвидировали личный состав и технику украинских вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В процессе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов специального назначения группировки «Центр» вели наблюдение за районами дислокации живой силы и путями передвижения военной техники противника. Обнаружив замаскированные передвижения ВСУ, расчеты незамедлительно наносили точечные или массированные удары с применением БПЛА, доводя уничтожение вражеских объектов до конца.

Помимо этого, операторы FPV-дронов уничтожали отдельные единицы техники противника, используя данные, полученные от разведывательных БПЛА, пресекая попытки эвакуации и дальнейшего использования техники.

Слаженная работа операторов FPV-дронов специального назначения группировки «Центр» по уничтожению живой силы и техники неприятеля в зонах смены личного состава и на путях снабжения существенно ослабляет обороняющиеся подразделения ВСУ, поддерживает требуемый темп наступления и создает условия для методичного продвижения штурмовых групп вглубь обороны противника на данном направлении.

