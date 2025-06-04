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Ракетную опасность отменили на территории черноморского побережья на Кубани

В ночь на 4 июня на территории черноморского побережья в Краснодарском крае действовала ракетная опасность. Ее отменили спустя три часа, сообщает РИА Новости .

Режим ракетной опасности вводили около 23:13 3 июня. Сигнал звучал в Новороссийске, Сочи, Темрюкском районе и т. д.

Отменили ракетную опасность около 02:12 4 июня. Об отмене проинформировал центр оповещения Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучала также в Липецкой и Орловской областях. В последней области ситуация осложнялась риском атаки дронов.