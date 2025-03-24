Пытаются затруднить логистику: ВСУ взорвали 2 моста в Белгородской области

Украинские солдаты частично взорвали два моста в Белгородской области. Один серьезно поврежденный объект находится рядом с населенным пунктом Графовка, а второй — у Надежевки, сообщает Mash .

В Сеть попали видео с последствиями атаки. На одном из них видно, что дорожное полотно сильно повреждено на середине моста. На второй видеозаписи можно заметить, как пролет мостового сооружения рухнул вниз — часть конструкции провалилась после мощного взрыва.

Предположительно, ВСУ наносили удары с помощью HIMARS. Таким образом противник планировал затруднить логистику российским войскам.

Ранее беспилотник убил работника Росгвардии в Белгороде. Служебный автомобиль силовиков был атакован на участке дороги Графовка — Репяховка.