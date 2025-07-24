ПВО за вечер уничтожила 21 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили с 20.40 мск до 23.50 мск 23 июля 21 украинский БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Краснодарского края, сообщили в пресс-службе в Минобороны РФ.

Украинские беспилотники были сбиты с 20.40 мск до 23.50 мск.

В частности, десять беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря, девять — над акваторией Азовского моря и два — над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что за ночь средства ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ в Тульской области. Пострадавших не было.