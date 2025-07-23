ПВО уничтожила 12 беспилотников в Тульской области

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В ночь на 23 июля средства ПВО уничтожили 12 беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«В ходе боевой работы было уничтожено еще 12 беспилотников», — отметил он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников уточняется.

Днем 21 июля над Московским регионом сбили пять беспилотников. Суммарно менее чем за три часа (с 12:20 до 15:00 по Москве) военные уничтожили 19 украинских беспилотников, летевших над российскими регионами.