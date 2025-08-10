сегодня в 05:53

ПВО успешно отразили атаку ВСУ над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны эффективно отразили ночную атаку беспилотников, уничтожив воздушные цели в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, падение обломков вызвало незначительные повреждения в частном секторе — в нескольких домах выбиты стекла, повреждены ограждения.

«Самое важное — никто из местных жителей не пострадал», — отметил глава региона.

Ранее при атаке ВСУ в Самарской области погиб человек.