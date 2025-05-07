ПВО уничтожила семь украинских дронов под Москвой
Отражена еще одна воздушная атака ВСУ на Москву
Силами противовоздушной обороны Московского региона успешно перехвачены и уничтожены семь вражеских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся прорваться к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб уже работают в районах падения обломков БПЛА, обеспечивая безопасность граждан и инфраструктуры.
По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.
Ранее ПВО успешно отразила несколько воздушных атак на столицу.