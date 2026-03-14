ПВО уничтожила беспилотники в двух районах Ростовской области

Минувшим вечером и ночью средства противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники были уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — рассказал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В регионе сохраняется опасность атак беспилотников. Жителям рекомендуют быть осторожнее.

Ранее в результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали три человека.

