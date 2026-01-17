ПВО уничтожила 99 дронов противника над Россией ночью

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

47 БПЛА ликвидировали над Черным морем, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом, один — над Азовским морем.

Также вечером 16 января российские системы ПВО сбили 23 дрона противника над страной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.