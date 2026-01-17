ПВО уничтожила 99 дронов противника над Россией ночью
Этой ночью над пятью регионами страны, Черным и Азовским морями сбили 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.
47 БПЛА ликвидировали над Черным морем, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской областью, по четыре — над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом, один — над Азовским морем.
Также вечером 16 января российские системы ПВО сбили 23 дрона противника над страной.
