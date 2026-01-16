Российские системы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

сегодня в 23:24

Силами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Шестнадцать беспилотников перехвачены над территорией Белгородской области, еще пять — над Курской областью.

По одному аппарату было уничтожено над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря.

